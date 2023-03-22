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Хотите выполнить профессиональный ремонт грузового автомобиля [ Bearbeiten ]

Хотите выполнить профессиональный ремонт грузового автомобиля?

На данный момент современный сервис «Ремзона 47» выполняет ремонт грузовых автомобилей в Санкт-Петербурге, принимая клиентов в удобное для них время. Сюда могут обращаться владельцы грузовых автомобилей американского и европейского производства, которым требуется выполнить ремонтные работы или пройти плановое техническое обслуживание. Технические специалисты предприятия на высшем уровне проводят все виды диагностики, в том числе обслуживание прицепов и тягачей. В числе клиентов данного сервиса числятся как физические лица, так и целые транспортные компании, имеющие грузовики в собственном автопарке.

Занимаясь ремонтом грузовых авто, специалисты используют только лишь качественные оригинальные запчасти, поставляемые напрямую от ведущих производителей. Кроме того, в сервисе установлено современное оборудование, а мастера применяют в работе лучшие инструменты. Именно здесь [https://remzona47.ru/] на инновационном оборудовании проводится профессиональная диагностика грузовых машин, благодаря чему специалисты точно определяют имеющиеся поломки и находят слабые места.



Услуги сервиса

Каждый из специалистов данного предприятия обучен профильной работе с грузовыми автомобилями, за счет чего транспортные средства после их работы на 100% готовы к безопасной эксплуатации. Мастера занимаются не только ремонтными работами, но и производят своевременную профилактику и техническое обслуживание грузовиков.

Перед тем, как приступить к работам, с каждым клиентом заключается персональный договор, в котором указываются условия сотрудничества. Данный документ не только закрепляет обязательства сервиса перед заказчиком, но и дает длительную гарантию на услуги по ремонту.

Преимущества предприятия

В данном сервисе производится ремонт всех систем грузовых автомобилей, в частности радиаторов, электрооборудования, топливной и воздушной системы и других. Среди основных преимуществ сотрудничества с данным сервисным центром необходимо отметить следующие:

• Вежливый персонал. • Квалифицированные специалисты. • Удобный график работы. • Предоставление гарантии на все услуги. • Возможность отсрочки платежа. • Гибкая система скидок.

Особенно стоит отметить высокий профессионализм мастеров, занимающихся ремонтом грузовых автомобилей, которые регулярно повышают свою квалификацию и имеют соответствующие сертификаты и дипломы!